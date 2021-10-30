Министр культуры назвала смерть диктора Кириллова невосполнимой потерей

Смерть советского и российского теле- и радиоведущего Игоря Кириллова стала невосполнимой потерей для отечественной культуры – он был символом целой эпохи. Такое мнение выразила министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщает ТАСС.

«Невосполнимой потерей для отечественной культуры и всех нас стал уход из жизни замечательного теле- и радиоведущего, диктора Центрального телевидения Гостелерадио СССР, народного артиста СССР Игоря Леонидовича Кириллова. К своей профессии он относился с огромной любовью, его голос не просто был узнаваемым, он стал символом целой эпохи на отечественном телевидении», — сказала министр.

Любимова напомнила, что диктор «щедро делился секретами мастерства с молодым поколением специалистов». Она выразила родным и близким Кириллова глубокие соболезнования.

Игорю Кириллову, известному телерадиоведущему, было 89 лет. О его смерти сообщил Первый канал, на котором он проработал более 60 лет. Как рассказал его помощник Сергей Рублев, легендарный диктор умер из-за возрастных хронических заболеваний. По словам работавшей вместе с Кирилловым телеведущей Анны Шатиловой, с сентября он находился в больнице, где заразился коронавирусом. Точная причина смерти пока не указывается.

Кириллов был бессменным ведущим парадов 9 мая на Красной Площади в современной России, кроме того Кириллов был диктором на парадах в СССР с 1965 по 1980.

В апреле 1961-го именно Кириллов сообщит и о полете Юрия Гагарина. Также он в течение 30 лет был диктором программы «Время». Ведущий был награжден Государственной премией СССР, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденом Трудового Красного Знамени.

Когда пришла новая телевизионная эпоха, Кириллов все равно был востребован: он вел концерты, презентации, творческие вечера и до конца жизни оставался диктором Первого канала, любимый зрителями и коллегами.