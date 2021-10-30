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В США обеспокоены атаками русских хакеров на сельское хозяйство страны

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Американские сенаторы Чак Грассли и Джони Эрнст заявили о необходимости обеспечить кибербезопасность сельскохозяйственного сектора страны. Об этом пишет RT.

«Мы обеспокоены растущим числом вымогательских хакерских атак на сельскохозяйственный сектор нашей страны. Этот сектор входит в число 16 важнейших инфраструктурных отраслей, однако исторически недополучает от государства поддержки в области обеспечения кибербезопасности», — говорится в обращении сенаторов к министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу.

Сенаторы сообщили, что зерновая компания NEW Cooperative недавно подверглась атаке «российских хакеров» из группировки BlackMatter. Также по их словам, «связанная с Россией» REvil летом нарушила работу поставщика программного обеспечения Kaseya, в результате чего пострадали тысячи организаций, включая сеть продуктовых магазинов. Доказательств о причастности России к атакам сенаторы не предоставили.

Ранее сообщалось, что США обвинили русских хакеров в атаке на корпорацию Sinclair Broadcast Group.

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