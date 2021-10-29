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В США одобрили вакцину Pfizer для детей младше 11 лет

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Depositphotos

Министерство здравоохранения и социальных служб США одобрило вакцинацию против коронавируса детей в возрасте 5-11 лет препаратом разработанным американским фармпроизводителем Pfizer совместно с немецкой компанией BioNTech. Об этом сообщается на сайте управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов, входящего в структуру минздрава.

«Разрешение основано на тщательной и прозрачной проверке, проведенной Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), в которой приняли участие эксперты независимого консультативного комитета, проголосовавшие подавляющим большинством голосов за одобрение вакцины», — говорится в пресс-релизе.

В FDA отметили, что эффективность вакцины достигает 90,7%, а иммунный ответ на нее у детей от 5 до 11 лет сравним с результатами возрастной группы от 16 до 25 лет.

На следующей неделе центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов обсудят клинические рекомендации, касающиеся применения вакцины, добавили в управлении.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о работе над регистрацией в России детской вакцины против Covid-19.

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