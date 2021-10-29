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Терапевт сообщила, кому потребуется настойка пустырника в дни сильных магнитных бурь

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Люди, склонные к психосоматическим расстройствам, могут почувствовать недомогание во время сильных магнитных бурь, которые ожидаются 30 и 31 октября. Об этом «Газете.Ru» сообщила глава Центра формирования здорового образа жизни, врач-терапевт Ирина Добрецова.

«Обычно люди эмоционально реагируют на такие новости, и влияние магнитных бурь на здоровье — это следствие психосоматики. Если сейчас активно начать перечислять, например, симптомы онкологии, то 80% людей пойдут к врачам с жалобами. Так же и здесь. Сами же изменения в атмосфере не влияют на организм настолько, чтобы вызвать повышение или понижение артериального давления», — сказала она.

Людям, которые психосоматически зависимы от этой темы, Добрецова рекомендует трижды в день измерять давление.

«При этом, если имеется видимое изменение, не стоит сразу бежать и пить таблетки — это может привести к ортостатическому коллапсу, при котором развивается головокружение и обморок. Если давление низкое, нужно попить адаптогены — это группа препаратов природного или искусственного происхождения: женьшень, элеутерококк. Это недорогие средства. Также в такие дни было бы неплохо принимать успокоительные средства — например, настойку пустырника», — пояснила она.

Ранее в РАН предупредили о крупнейших за несколько лет магнитных бурях, которые пройдут на выходных.

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