Костюмы из «Игры в кальмара» обогнали по популярности образы из «Бумажного дома»

Спрос на тематические костюмы и продукты к Хэллоуину в России за год вырос в 2,2 раза. Об этом «Газете.Ru» сообщили аналитики AliExpress Россия и онлайн-ритейлера Самокат, которые изучили данные о продажах соответствующих товаров в период с 21 по 27 октября 2021 года и 2020 года.

«В 2020 году в Хэллоуин были популярны костюмы героев аниме и манги. В этом году в рейтинг попали новые костюмы, связанные с последними популярными сериалами. Наиболее популярны в этом сезоне костюмы по «Игре в кальмара». По количеству продаж они в 4,5 раз обогнали лидера прошлого года — костюмы из сериала «Бумажный дом». В этом же году товары в тематике южнокорейского сериала покупали в 8 раз чаще, чем костюмы из «Бумажного дома». Еще россиянам приглянулись персонажи из Genshin Impact — фэнтезийной игры в стиле аниме», — сообщили в AliExpress Россия.

По данным Самоката, в 2021 году спрос на тыквы более чем в 4,5 раз превысил показатели аналогичного периода прошлого года. Также россияне стали покупать больше сладостей к празднику: продажи мармелада выросли на 270% по сравнению с прошлым годом, а продажи сахарной ваты и сладкого попкорна — на 190% и 145%.

Чтобы дополнить выбранные образы, россияне чаще всего заказывали аксессуары — ободки с кошачьими ушками, рожками, светодиодные маски и искусственные клыки. Их продажи увеличились в среднем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Москве появились курьеры в костюмах из «Игры в кальмара». При этом опрос ВЦИОМ показал, что 26% россиян, которые слышали о сериале, поддерживают идею запретить его (это 32-46% среди граждан старшего поколения).