Люди с депрессией больше подвержены заражению COVID-19

Люди с депрессией включены в группу лиц с высоким риском заражения коронавирусом. Об этом сообщает The New York Times.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, пациенты с депрессией и шизофренией также могут переносить вирус в более тяжелой форме. Исследования показали, что люди с шизофренией, заразившиеся коронавирусом, умирают от него в три раза чаще.

В то же время выяснилось, что тревожные расстройства никак не влияют на течение болезни.

Ранее врач-психиатр Андрей Назаров рассказал о психологических проблемах после перенесенного коронавируса — после болезни у человека может развиться астенический синдром. Он уточнил, что усталость может ощущаться как физически, так и психически.

До этого врач-психотерапевт Екатерина Мисевич рассказала о последствиях для психики у переболевших коронавирусом.

По ее словам, это нормально, если человек, который переболел коронавирусной инфекцией, пугается, беспокоится и грустит.