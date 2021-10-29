Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Синоптик спрогнозировал температуру выше нормы в ноябре 09:14
Гендиректор «Зимней вишни» попросила прощения у всего общества... 09:10
Халл: не скажу, что жду момента, когда Овечкин обгонит меня в списке лучших снайперов 08:55
Onet: у Польши нет шансов победить Россию 08:54
ЦБ выявил новый тип финансовых пирамид 08:53
Защитник «Зенита» обвинил зиму в неудачном выступлении российских клубов... 08:35
Суд назначил меру наказания восьмерым фигурантам по делу о пожаре в ТЦ... 08:33
Белоруссия ввела временный запрет на вывоз кислорода 08:25
Сеул уведомил Москву о задержании россиянина, подозреваемого... 08:18
Аршавин: в «Барселоне» ни у кого не хватило характера продать Месси 08:11

Люди с депрессией больше подвержены заражению COVID-19

close
100%
Depositphotos

Люди с депрессией включены в группу лиц с высоким риском заражения коронавирусом. Об этом сообщает The New York Times.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, пациенты с депрессией и шизофренией также могут переносить вирус в более тяжелой форме. Исследования показали, что люди с шизофренией, заразившиеся коронавирусом, умирают от него в три раза чаще.

В то же время выяснилось, что тревожные расстройства никак не влияют на течение болезни.

Ранее врач-психиатр Андрей Назаров рассказал о психологических проблемах после перенесенного коронавируса — после болезни у человека может развиться астенический синдром. Он уточнил, что усталость может ощущаться как физически, так и психически.

До этого врач-психотерапевт Екатерина Мисевич рассказала о последствиях для психики у переболевших коронавирусом.

По ее словам, это нормально, если человек, который переболел коронавирусной инфекцией, пугается, беспокоится и грустит.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть