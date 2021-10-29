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Сеул уведомил Москву о задержании россиянина, подозреваемого в кибермошенничестве

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Depositphotos

Южная Корея уведомила посольство России о задержании россиянина, подозреваемого в кибермошенничестве на территории США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российскую дипмиссию в Сеуле.

По данным посольства, россиянин был задержан 25 мая этого года на территории республики по запросу американской стороны.

«Уведомление о задержании указанного гражданина в соответствии со стандартной процедурой было передано в посольство», — сказали в диппредставительстве.

Отмечается, что во время пребывания россиянина в СИЗО города Сеула и рассмотрения запроса об экстрадиции судом Южной Кореи консульские сотрудники поддерживали постоянный контакт с ним, а также с его семьей.

В посольстве уточнили, что по итогам судебных слушаний окружной суд Сеула удовлетворил ходатайство США о выдаче гражданина России, который был экстрадирован в Атланту, штат Джорджия 15 октября 2021 года.

В диппредставительстве сообщили, что дальнейшее содействие россиянину будет продолжено в Соединенных Штатах.

Ранее сообщалось, что Южная Корея экстрадировала в США обвиненного в киберпреступлениях россиянина Владимира Дунаева. По данным Министерства юстиции Соединенных Штатов, мужчине грозит до 60 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Италии россиянку задержали по подозрению в кибермошенничестве.

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