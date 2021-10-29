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Врач Маневич перечислила три главных признака начинающегося инсульта

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Depositphotos

Заведующая отделением неврологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-невролог Татьяна Маневич назвала основные признаки инсульта, при которых необходимо срочно обратиться к врачу. Об этом она рассказала РИА «Новости».

По ее словам, симптомами инсульта могут быть сильная головная боль, нарушение мышления и речи. Врач также сообщила, что при инсульте возможна слабость и неловкость в конечностях, когда человек не способен поднять обе руки одновременно.

«Больной чувствует головокружение, происходит нарушение координации движений, двоение перед глазами, онемение лица, рук и ног», — объяснила Маневич. Медик добавила, что «кривая улыбка» или перекос лица также свидетельствует о проблемах.

Она посоветовала срочно вызывать скорую помощь при таких симптомах и доставить человека в ближайшую больницу. До прибытия скорой пациенту необходимо обеспечить доступ свежего воздуха, ослабить тесную одежду и повернуть голову набок А самолечением Маневич призвала не заниматься, так как медицинская помощь эффективна только в первые четыре часа после появления симптомов.

Ранее врач-пульмонолог Мария Савина назвала эффективный способ лечения бронхо-легочной системы, особенно важный при восстановлении после коронавируса.

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