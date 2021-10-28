Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Покрас Лампас продал утку для блокчейн-игры за почти 4 млн рублей 21:58
Адвокат Ассанжа заявил о высоком риске суицида подзащитного 21:57
Тренер «Зенита» рассказал, как Дзюба взаимодействует с бразильцами 21:56
В Лос-Анджелесе провели марш против стигматизации маленьких членов 21:56
Собчак рассказала, что зарабатывает более $4 млн в год 21:42
В МИД РФ заявили о готовности к конструктивному диалогу с США 21:38
В Москве на коляску с младенцем упали строительные ограждения 21:28
Цукерберг переименовал Facebook в Meta 21:25
Российский боец UFC попытался испугать соперника на дуэли взглядов 21:22
Вашингтон рассчитывает на результативные переговоры с Москвой... 21:21

В Союзе таджикистанцев призвали строго наказать блогера, осквернившего храм в Москве

close
100%
Mash/Telegram

Блогера Руслана Бобиева нужно судить по всей строгости закона, несмотря на его извинения, заявил «Газете.Ru» глава Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов.

«Я бы дал ему самое строгое наказание: за оскорбление символов России, за разжигание межнациональной розни, за оскорбление чувств верующих, нарушение общественного порядка. Считаю, что 10 месяцев — очень мягкое наказание. То, что он натворил — это не только оскорбление чувств православных россиян, но и нас: таджиков и мусульман», — заявил он.

По его словам, в культуре таджикистанцев даже между супругами принято держать дистанцию в публичных местах, а уж тем более недопустимо демонстрировать свои чувства у объектов вероисповедания.

«Он — однозначно не таджик и тем более не мусульманин. Истинные мусульмане не имеют права даже камень бросить в сторону храма или синагоги, не важно. Такое оскорбительное, издевательское поведение на фоне российских символов, святыни должно быть наказано», — подчеркнул Давлатов.

Инцидент произошел в конце сентября: блогер из Таджикистана с подругой Анастасией Чистовой разместили в своих аккаунтах в Instagram фотоснимки, на которых имитировали оральный секс неподалеку от храма Василия Блаженного. Девушка на фото была в куртке с надписью «Полиция».

Ранее сообщалось, что Бобиев принес публичные извинения.

Тем временем прокурор запросила по 10 месяцев колонии для Бобиева и Чистовой.

Фигурантов обвиняют по статье 148 УК РФ в действиях, выражающих явное «Неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть