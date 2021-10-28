В Союзе таджикистанцев призвали строго наказать блогера, осквернившего храм в Москве

Блогера Руслана Бобиева нужно судить по всей строгости закона, несмотря на его извинения, заявил «Газете.Ru» глава Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов.

«Я бы дал ему самое строгое наказание: за оскорбление символов России, за разжигание межнациональной розни, за оскорбление чувств верующих, нарушение общественного порядка. Считаю, что 10 месяцев — очень мягкое наказание. То, что он натворил — это не только оскорбление чувств православных россиян, но и нас: таджиков и мусульман», — заявил он.

По его словам, в культуре таджикистанцев даже между супругами принято держать дистанцию в публичных местах, а уж тем более недопустимо демонстрировать свои чувства у объектов вероисповедания.

«Он — однозначно не таджик и тем более не мусульманин. Истинные мусульмане не имеют права даже камень бросить в сторону храма или синагоги, не важно. Такое оскорбительное, издевательское поведение на фоне российских символов, святыни должно быть наказано», — подчеркнул Давлатов.

Инцидент произошел в конце сентября: блогер из Таджикистана с подругой Анастасией Чистовой разместили в своих аккаунтах в Instagram фотоснимки, на которых имитировали оральный секс неподалеку от храма Василия Блаженного. Девушка на фото была в куртке с надписью «Полиция».

Ранее сообщалось, что Бобиев принес публичные извинения.

Тем временем прокурор запросила по 10 месяцев колонии для Бобиева и Чистовой.

Фигурантов обвиняют по статье 148 УК РФ в действиях, выражающих явное «Неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».