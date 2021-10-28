Врач Повторейко заявила, что COVID-19 больше не вызывает потерю вкуса и обоняния

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко сообщила на пресс-конференции в медиацентре ПАИ об изменениях в симптоматике коронавирусной инфекции.

Она отметила, что четыре волны заболеваемости COVID-19 кардинально изменили симптомы инфекции. Так, SARS-CoV-2 больше не провоцирует потерю вкуса и обоняния, а самым агрессивным симптомом стало повышение температуры.

«Компьютерная томография легких не относится к критерию тяжести состояния. Поражение легких 5-10% может вызвать десатурацию и лихорадку, а при 80% может быть совершенно нормальное состояние», — сказала медик.

Повторейко подчеркнула, что врачам нужно подстраиваться под изменения в клинической картине COVID-19.

Ранее вирусолог Максим Скулачев назвал группы людей, которые могут, заразившись «дельта»-штаммом коронавируса, переболеть бессимптомно.