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Врач Повторейко заявила, что COVID-19 больше не вызывает потерю вкуса и обоняния

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Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко сообщила на пресс-конференции в медиацентре ПАИ об изменениях в симптоматике коронавирусной инфекции.

Она отметила, что четыре волны заболеваемости COVID-19 кардинально изменили симптомы инфекции. Так, SARS-CoV-2 больше не провоцирует потерю вкуса и обоняния, а самым агрессивным симптомом стало повышение температуры.

«Компьютерная томография легких не относится к критерию тяжести состояния. Поражение легких 5-10% может вызвать десатурацию и лихорадку, а при 80% может быть совершенно нормальное состояние», — сказала медик.

Повторейко подчеркнула, что врачам нужно подстраиваться под изменения в клинической картине COVID-19.

Ранее вирусолог Максим Скулачев назвал группы людей, которые могут, заразившись «дельта»-штаммом коронавируса, переболеть бессимптомно.

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Коронавирус 2019-nCoV
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