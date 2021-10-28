Рабочие по ошибке вынесли из дома женщины все вещи и мебель

Майрон Гатти из Канзаса, США, вернулась после работы и увидела, что ее дом стал абсолютно пустым. Из квартиры женщины бесследно исчезла вся мебель и прочая утварь, пишет Daily Star.

Первым делом американка подумала, что ее обокрали, однако не увидела каких-либо следов взлома. Пытаясь разобраться в ситуации, женщина позвонила в офис управляющей компании и рассказала о случившемся.

Там Гатти предложили позвонить в полицию, но Майрон настаивала, что произошла путаница. По ее версии, кто-то вызвал на дом техническую бригаду, чтобы убрать дом, но специалисты с запасным комплектом ключей приехали не туда. Оказалось, догадки женщины были верны.

«Мне потом позвонили и сказали: «Мы совершили ошибку. Мы хотели убраться в квартире 1341». Номер моего дома — 1331», — рассказала женщина.

Управляющая компания попросила женщину составить список пропавших вещей, чтобы они могли вернуть их обратно или возместить потери.

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