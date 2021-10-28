Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Заммэра Москвы назвала ситуацию с COVID-19 в Москве напряженной 17:20
Власти Крыма призвали контактирующих с больными COVID-19 соблюдать самоизоляцию 17:18
На Украине предложили поднять цены на газ для населения на 30% 17:17
Захарова: признавать правительство талибов* преждевременно 17:13
Майкл Джексон пугал детей в «Неверленде» клипом «Thriller» 17:09
Стала известна причина поездки Байдена без Псаки в Европу 17:03
Драма «Джонджоли» с Пересильд и Цыгановым получила международную награду 17:03
«Барселона» объявила о назначении временного главного тренера 17:01
В «Лаборатории Касперского» назвали самый разорительный тип хакерской... 17:01
В Москву на несколько дней вернется бабье лето 17:00

РЕН ТВ: задержанный за убийство Яхонтова признался в пытках банкира и его семьи

close
100%
TheSmolenskyBank/YouTube

Подозреваемый в убийстве банкира Михаила Яхонтова и его семьи Андрей Скрипкин успел перед смертью признаться в пытках банкира. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Отмечается, что Скрипкин рассказал на допросе о деловом партнерстве с Яхонтовым и о том, что все накопившиеся долги были общими.

Как рассказал источник РЕН ТВ, 24 октября Скрипкин пришел к Яхонтову и пытался заставить его выплатить долю, однако тот заявлял об отсутствии денег. Услышав это, мужчина начал пытать своего делового партнера, но не добился своего. Тогда он убил всю семью Яхонтова.

Ранее стало известно, что Скрипкина задержали в Белоруссии и должны были экстрадировать в Россию, но он покончил с собой в СИЗО.

Тела Яхонтова, его жены и девятилетнего сына нашли днем 26 октября в одной из квартир элитного жилого комплекса на ул. Мосфильмовской в Москве. Экс-банкир лежал в коридоре, тела его жены и ребенка — в одной из комнат. Близкие забили тревогу после нескольких дней молчания Яхонтовых, квартиру погибших они открыли с помощью ключей, взятых у домработницы.

Яхонтов был управляющим московского филиала «Смоленского банка». В 2016 году организация обанкротилась, было возбуждено уголовное дело против троих руководителей столичного офиса, в том числе Яхонтова. Их обвиняли в незаконном выводе средств незадолго до краха банка на счета подконтрольных иностранных компаний. Банк должен был своим кредиторам более 19 млрд рублей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть