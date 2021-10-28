РЕН ТВ: задержанный за убийство Яхонтова признался в пытках банкира и его семьи

Подозреваемый в убийстве банкира Михаила Яхонтова и его семьи Андрей Скрипкин успел перед смертью признаться в пытках банкира. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Отмечается, что Скрипкин рассказал на допросе о деловом партнерстве с Яхонтовым и о том, что все накопившиеся долги были общими.

Как рассказал источник РЕН ТВ, 24 октября Скрипкин пришел к Яхонтову и пытался заставить его выплатить долю, однако тот заявлял об отсутствии денег. Услышав это, мужчина начал пытать своего делового партнера, но не добился своего. Тогда он убил всю семью Яхонтова.

Ранее стало известно, что Скрипкина задержали в Белоруссии и должны были экстрадировать в Россию, но он покончил с собой в СИЗО.

Тела Яхонтова, его жены и девятилетнего сына нашли днем 26 октября в одной из квартир элитного жилого комплекса на ул. Мосфильмовской в Москве. Экс-банкир лежал в коридоре, тела его жены и ребенка — в одной из комнат. Близкие забили тревогу после нескольких дней молчания Яхонтовых, квартиру погибших они открыли с помощью ключей, взятых у домработницы.

Яхонтов был управляющим московского филиала «Смоленского банка». В 2016 году организация обанкротилась, было возбуждено уголовное дело против троих руководителей столичного офиса, в том числе Яхонтова. Их обвиняли в незаконном выводе средств незадолго до краха банка на счета подконтрольных иностранных компаний. Банк должен был своим кредиторам более 19 млрд рублей.