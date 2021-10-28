В России могут появиться две назальные вакцины на основе «Спутника V»

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России могут появиться две назальные вакцины от коронавируса на основе «Спутника V». Об этом он сообщил агентству «Интерфакс».

По его словам, одна из разработок принадлежит центру имени Гамалеи, другая — компании «Генериум», которой центр продал лицензию на производство.

«Мы будем выпускать назальную форму вакцины «Спутник V» в виде замороженного раствора, который будет вводиться в виде спрея, а у них — жидкие капли со стабилизатором», — пояснил Гинцбург.

Ранее гендиректор компании «Генериум» Даниил Талянский заявил, что подал заявку в Минздрав на проведение клинических исследований назальной формы вакцины «Спутник V».

По его словам, назальная форма вакцины просто впрыскивается в нос, при этом она создана на основе разработки института им. Н. Ф. Гамалеи.

Талянский подчеркнул, что в таком виде препарат переносится гораздо легче, но по эффективности не уступает оригиналу. В компании надеются, что через 6-8 месяцев смогут зарегистрировать продукт и сделать его доступным для людей.