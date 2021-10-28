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Нутрицитолог Коломоец назвала два продукта для укрепления иммунитета

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Depositphotos

Для профилактики простудных заболеваний россиянам стоит употреблять продукты, которые помогут предотвратить снижение иммунной защиты и успешно бороться с болезнями, например, сало и чеснок. Об этом нутрицитолог Наталия Коломоец рассказала телеканалу «Москва 24».

Чеснок помогает организму человека адаптироваться к неблагоприятным условиями, помогает при насморке и отите, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и защищает нервную ткань. Данный продукт использовали в Древнем Египте и Риме в качестве тонизирующего средства.

«Чеснок станет более полезным, если его порезать на мелкие кусочки, так как при нарушении целостности зубчика образуется бактерицидное вещество под названием аллицин. Оно очень активно в отношении множества бактерий и вирусов и сохраняет свои свойства, попадая в желудок, а затем и в кровь человека», — отметила Коломоец.

Сало в свою очередь полезно из-за необходимого поступления жиров в организм, что в частности, полезно для легких. Как объяснила нутрицитолог, клетки внутри данного органа в основном состоят из холестерина и фосфолипидов. Дневная норма сала — не более 30 грамм в день. Однако, этот продукт не рекомендуется есть при наличии проблем с органами пищеварения, а также про болезнях почек и печени.

«Сало содержит жирорастворимые витамины А, D, Е, К, не менее важные для нашего организма, особенно в сезон простуд. Именно жир помогает им всасываться в кишечнике и работать на пользу иммунитета. При низкожировой диете у человека очень часто возникают гормональные сбои и дефицит витамина D, нарушение работы всего желудочно-кишечного тракта», — сказала Коломоец.

Ранее диетолог Андрей Леонов рассказал, что грецкие орехи, фисташки, миндаль и кешью полезны для восполнения энергии и нормализации работы сердечно-сосудистой системы, но они могут навредить организму, если употреблять их неправильно.

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