Доктор Комаровский объяснил, как избавиться от одышки после COVID-19

Чтобы избавиться от одышки и восстановить работу легких после тяжелой формы COVID-19, необходимы время и профилактические меры. Об этом рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем Instagram, отвечая на вопрос подписчицы.

«Для этого нужно, во-первых, время. Во-вторых, правильные параметры воздуха. И, в-третьих, профилактика обезвоживания, нормальный питьевой режим. Вот это — ключевые моменты, на которые надо обращать внимание», — объяснил врач.

Он отметил, что восстановление легких — процесс индивидуальный для каждого переболевшего. Необходимо избегать «респираторных вредностей», к которым, в частности, относятся курение, а также пыльный и сухой воздух в помещении. В таком случае процесс реабилитации «будет удлиняться».

Ранее Комаровский опроверг миф о том, что современные аптечные препараты можно заменять лекарственными растениями. В частности, лекарства растительного происхождения имеют противопоказания и возрастные ограничения, также они могут вызывать аллергии.