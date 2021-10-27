В Подмосковье нашли мертвым экс-главу ярославского УФСБ

В Одинцовском районе Подмосковья нашли тело бывшего начальника УФСБ по Ярославской области Александра Кубасова. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, 62-летнего генерала нашли в гостинице. Его водитель забил тревогу, когда Кубасов перестал отвечать на звонки.

Предварительной причиной смерти называется вирусная пневмония.

Кубасов занимал должность руководителя УФСБ по Ярославской области в 2013 году, в 2018 он ушел на пенсию.

В феврале в частном доме в деревне Оболдино в Московской области нашли тело капитана Федеральной службы безопасности. На теле мужчины было зафиксировано огнестрельное ранение. Сообщалось, что в ночь на 30 января 36-летний капитан ФСБ и его приятель устроили стрельбу из травматического пистолета, оба при этом находились в состоянии алкогольного опьянения.