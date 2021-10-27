Силовики провели обыски у сторонников схимонаха Сергия в рамках дела об экстремизме

Правоохранительные органы провели обыски в Екатеринбурге у пособников бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), обвиненного в экстремистской деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Обыски проведены у сторонников Романова, оказывавших ему содействие в экстремистской деятельности», — сказал собеседник агентства, уточнив, что обыски прошли по несколькими адресам.

По информации источника, причиной возбуждения уголовного дела стали видеоролики с участием Романова, в речи которого содержатся высказывания, возбуждающие ненависть против евреев и католиков.

Ранее сообщалось, что Романова обвинили в экстремизме. Его задержали в конце прошлого года и позже арестовали по обвинению в доведении до самоубийства монахинь Среднеуральского женского монастыря, который был ему подконтролен. Русская православная церковь отлучила Сергия.