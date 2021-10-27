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Стали известны подробности побега члена банды Басаева из психбольницы в Астрахани

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Телеграм-канал «112»

Член банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба Магомед Алханов, которого накануне объявили в розыск, сбежал из психиатрической больницы в Астрахани во время прогулки. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В публикации отмечается, что Алханов отогнул армированный прут перекрытия крыши и вышел за территорию медицинского учреждения.

Ранее осужденный за бандитизм Магомед Алханов был объявлен в розыск после побега из психиатрической больницы в Астрахани.

В июне сотрудники правоохранительных органов задержали Алханова. В СК указали, что в связи с особой тяжестью совершенных преступлений следствие намерено предъявить этому гражданину обвинение по таким статьям УК России, как вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих. Кроме того, в суд будет подано ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В правоохранительных органах отмечают, что Алханов был причастен к нападению на псковских десантников в 2000 году в составе банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.

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