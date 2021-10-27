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В Париже эвакуируют Северный вокзал из-за угрозы взрыва

Полиция эвакуировала людей с Северного вокзала после угрозы взрыва и обнаружения подозрительного предмета. Движение поездов было приостановлено, сообщает газета Le Parisien.

По данным издания, эвакуация началась около 16.00 (17.00 мск). На привокзальной площади собрались десятки людей.

«На месте находятся полицейские силы, а также центральная лаборатория полицейского управления», — рассказал источник Le Parisien в полиции.

При этом три линии метро, ​​проходящие под станцией, работают в обычном режиме, но без остановок на станции.

В мае неизвестный заявил об угрозе взрыва на всех станциях московского метрополитена, вокзалов, аэропортов и гостиницы «Космос». Специалисты оперативных служб проверили все социально значимые объекты. Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

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