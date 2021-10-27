«Дети ГУЛАГа» подали иск на Госдуму

Потомки жертв политических репрессий в СССР подали коллективный иск, в котором потребовали от депутатов Государственной думы выполнить решение Конституционного суда о предоставлении права «вернуться в города», где жили их семьи. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Иск, как сообщается, приурочен к трем датам: Дню памяти жертв политических репрессий 30 октября, 30-летию закона «О реабилитации жертв политических репрессий» и 30-летию Конституционного суда.

23 россиянина в возрасте от 64 до 89 лет требуют от депутатов предоставить им жилье в том городе страны, откуда их родители были выселены во время репрессий. Они хотят, чтобы парламентарии прекратили «бездействие» и «незамедлительно» выполнили постановление Конституционного суда. За два года, прошедших с момента принятия решения, Госдума не предприняла никаких мер.

«Правительственный законопроект заморожен, поправки к нему не рассмотрены, а альтернативный законопроект отклонен», — объяснил представитель истцов, юрист Григорий Вайпан.

Правительство одобрило законопроект Минстроя, который был принят в первом чтении в Госдуме. Другой проект предусматривал «приоритетный порядок» получения жилплощади, как это есть в отношении ветеранов ВОВ и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Глава профильного комитета нижней палаты парламента Ярослав Нилов в свою очередь отметил, что депутаты «совместно работают» над этим вопросом. Однако 74-летний истец скончался незадолго до подачи искового заявления, а восьмерым заявителям отказали в очереди на жилье уже после принятого решения Конституционного суда.

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