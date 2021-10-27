Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Путин назначил Львову-Белову детским омбудсменом 18:27
В Москве задержали подозреваемого в убийстве банкира Михаила Яхонтова и его... 18:27
Захарова раскритиковала выдачу первого гендерно-нейтральный паспорта в США 18:26
Ученые выяснили, что зрачок человека умеет «считать» 18:25
Шлеменко призвал посадить Моргенштерна из-за его слов про День Победы 18:18
Следствие требует арестовать экс-главу «Автодора» 18:16
Путин предложил сенатору Львовой-Беловой должность детского омбудсмена 18:15
Глава ДНР заявил, что военным Украины удалось захватить Старомарьевку 18:14
«Дети ГУЛАГа» подали иск на Госдуму 18:13
На Красной площади хотят запретить ездить на велосипедах и самокатах 18:11

В Томске мужчина пробрался в красную зону COVID-госпиталя, чтобы помочь бабушке

В Томске местный житель пробрался в костюме врача в красную зону COVID-госпиталя для того, чтобы помочь своей бабушке, пишет Telegram-канал «Подъем».

Мужчина принес с собой подгузники, противопролежневые повязки, ножницы, салфетки и специальное питание в шприце.

«Когда зашел в палату, бабушка лежала вся в моче и кале. Рот в блевотине, кислородная трубка на лбу. Обстановка в больнице ужасная. Ощущение, что я попал в тюрьму или скотобойню. Я спросил у одного медбрата, почему он не может поменять белье у пациентов, он ответил, что ему лень», — рассказал он.

Замаскировавшись под медика, он в течение трех дней ухаживал за родственницей. Обман вскрылся, когда томич решил поговорить с лечащим врачом.

«Меня спросили, за каким доктором я числюсь, я растерялся и убежал», — сказал мужчина.

После этого он приехал Москву, где подал заявление на имя главы СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова. Прокуратура Томска начала проверку.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях