В Томске мужчина пробрался в красную зону COVID-госпиталя, чтобы помочь бабушке

В Томске местный житель пробрался в костюме врача в красную зону COVID-госпиталя для того, чтобы помочь своей бабушке, пишет Telegram-канал «Подъем».

Мужчина принес с собой подгузники, противопролежневые повязки, ножницы, салфетки и специальное питание в шприце.

«Когда зашел в палату, бабушка лежала вся в моче и кале. Рот в блевотине, кислородная трубка на лбу. Обстановка в больнице ужасная. Ощущение, что я попал в тюрьму или скотобойню. Я спросил у одного медбрата, почему он не может поменять белье у пациентов, он ответил, что ему лень», — рассказал он.

Замаскировавшись под медика, он в течение трех дней ухаживал за родственницей. Обман вскрылся, когда томич решил поговорить с лечащим врачом.

«Меня спросили, за каким доктором я числюсь, я растерялся и убежал», — сказал мужчина.

После этого он приехал Москву, где подал заявление на имя главы СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова. Прокуратура Томска начала проверку.