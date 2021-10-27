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ВОЗ в ближайшее время может зарегистрировать «Спутник V», рассказали в эфире «Знания»

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Российская вакцина против нового коронавируса «Спутник V» в ближайшее время может получить регистрацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом рассказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин, сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время переговоры с организацией находятся на финишной прямой и остается подготовить необходимые документы для регистрации ВОЗ вакцины.

«Я думаю, в ближайшее время мы получим регистрацию ВОЗ», — сказал Гущин в ходе просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», которую организовала общество «Знание» вместе с общероссийской акцией «Мы вместе».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российская вакцина «Спутник V» эффективно защищает от всех существующих штаммов коронавируса.

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