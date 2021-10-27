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Начальника УНК по Красноярскому краю подозревают в организации поджога автомобиля

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Главное Управление МВД России по Красноярскому краю

Начальник управления наркоконтроля по Красноярскому краю подозревается в организации поджога автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно информации следствия, один из соседей чиновника ставил свою машину на место у дома на улице Батурина, которое Скиба считал своим. Как пишет Telegram-канал, полковник через знакомого заказал поджог автомобиля. 29 сентября транспортное средство сожгли и место освободилось.

Отмечается, что о преступлении стало известно в службе собственной безопасности МВД, показания на Скибу дал один из исполнителей. В итоге чиновника отстранили от работы, в Следственном комитете России начата проверка по данному факту.

Если найдутся необходимые доказательства, в отношении Скибы может быть возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение имущества.

Ранее сообщалось, что жителя Москвы приговорили к трем годам колонии за поджог машины Росгвардии.

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