Среди участников программы стимулирования вакцинации разыграют первые квартиры

Первый розыгрыш квартир среди прошедших вакцинацию москвичей пройдет 27 октября, сообщается на сайте московской мэрии.

Квартиры среди вакцинированных будут разыгрываться каждую среду в течение пяти недель, вплоть до 24 ноября. Розыгрыши будут проходить в прямом эфире телеканала «Москва 24».

Принять участие в акции смогут жители Москвы старше 18 лет, которые получили первый компонент прививки от коронавируса или прошли ревакцинацию с 18 по 24 октября. Главный приз розыгрыша — две однокомнатные квартиры в Москве.

Для того, чтобы самостоятельно проверить результаты своего участия в розыгрыше, участникам нужно ввести номер полиса ОМС в специальном сервисе.

Ранее стало известно, что получившие прививки от коронавируса москвичи смогут выиграть 10 квартир.