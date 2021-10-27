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Среди участников программы стимулирования вакцинации разыграют первые квартиры

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Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Первый розыгрыш квартир среди прошедших вакцинацию москвичей пройдет 27 октября, сообщается на сайте московской мэрии.

Квартиры среди вакцинированных будут разыгрываться каждую среду в течение пяти недель, вплоть до 24 ноября. Розыгрыши будут проходить в прямом эфире телеканала «Москва 24».

Принять участие в акции смогут жители Москвы старше 18 лет, которые получили первый компонент прививки от коронавируса или прошли ревакцинацию с 18 по 24 октября. Главный приз розыгрыша — две однокомнатные квартиры в Москве.

Для того, чтобы самостоятельно проверить результаты своего участия в розыгрыше, участникам нужно ввести номер полиса ОМС в специальном сервисе.

Ранее стало известно, что получившие прививки от коронавируса москвичи смогут выиграть 10 квартир.

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