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В Орске задержали иностранца, жестоко убившего женщину

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Орске задержали иностранного гражданина, который с особой жестокостью убил женщину в присутствии ее годовалого ребенка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК России по Оренбургской области.

«По версии следствия, 26 октября мужчина, находясь по месту временного проживания в квартире многоквартирного дома по улице Комарова в городе Орске, совершил убийство своей 27-летней сестры, причинив ей ножом не менее 28 колото-резаных ран», — рассказали в СК.

Убийство произошло в присутствии ребенка погибшей, его жизни ничего не угрожает.

«Изучением личности подозреваемого и потерпевшей установлено, что они прибыли на территорию Российской Федерации 30 марта 2021 года для осуществления трудовой функции на основании гражданско-правового договора, срок разрешенного пребывания - до 5 декабря 2021 года. В настоящее время подозреваемый задержан», — указано в сообщении.

Ранее задержанный по подозрению в убийстве и расчленении женщины в Орске признал вину.

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