На Сахалине туристы нашли обломки рухнувшего советского самолета Ту-2

На острове Сахалин в Смирныховском районе туристы во время похода по горам нашли фрагменты советского самолета Ту-2. Об этом пишет SKR.SU. Уточняется, что бомбардировщик, выпускался с 1942 года по 1970 год.

Члены регионального отделения «Поисковое движение России» поднялись в горный распадок, чтобы найти фрагменты бомбардировщика, разбросанные на сотни метров. Поисковики считают, что Ту-2 столкнулся практически с самой вершиной горы, но за многие годы ручьи и сели растянули обломки почти до подножия.

Сейчас в горах Сахалина уже выпал снег, он не позволил провести полноценное исследование. Удалось собрать обломки фюзеляжа, моторамы, двигателя и приборы.

В дальнейшем поисковики планируют приехать на место для выяснения судьбы экипажа и обстоятельств ЧП.

В июне этого года экспедиция Минобороны и РГО отправилась на Камчатку в поисках самолетов США времен войны.