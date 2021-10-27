Россияне рассказали, что портит экологическую обстановку в их городах

Россияне при оценке экологической ситуации в месте их проживания называют главными проблемами свалки и загазованность. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

В опросе участвовало 1,6 тыс. человек старше 18 лет из 53 российских субъектов РФ. Респонденты отвечали на вопросы в сентябре.

Согласно исследованию, 49% россиян считают благоприятной экологическую ситуацию в месте своего проживания, другие 49% — неблагоприятной, 2% затруднились с ответом на этот вопрос. Благополучной экологическую ситуацию считают преимущественно жители Южного федерального округа (63%), а неблагополучной — те, кто проживает в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (61-67%).

Те, кто не доволен экологической обстановкой в родном городе, в основном жаловались на: мусор и свалки (58%), загазованность и грязный воздух (55%), загрязнение рек и озер (45%), замусоренные леса и улицы города (42%), большое количество автомобилей (41%), отношение жителей к родной природе (28%) и плохие продукты (28%).

Ранее были названы самые грязные города России.