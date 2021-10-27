Иммунолог Продеус предупредил о бесконечных волнах коронавируса

Человечество ждет бесконечное количество волн коронавируса при сохранении нынешних темпов вакцинации. Такое мнение выразил врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус в разговоре с радио Sputnik.

Эксперт указал, что люди, которые не прививаются от COVID-19, являются площадкой, где вирус может мутировать и изменяться. По его словам, это провоцирует бесконечное количество волн. Такая ситуация может сложиться при текущих темпах вакцинации, сообщает Продеус.

«Пока у нас в голове не будет некой нормы, что надо вакцинироваться, мы ничего не изменим. Мне жаль людей, которые погибают и болеют, но, к сожалению, люди должны сами осознать происходящее», — заключил врач.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил о росте заболеваемости из-за поездок российских туристов на зарубежные курорты. По возвращении в Россию Крючков порекомендовал сдать в аэропорту и антигенный тест, и ПЦР-тест. До дома вернувшимся туристам лучше добираться не на общественном транспорте, а на такси, уточнил Крючков. Кроме того, первые 6-10 дней после приезда желательно избегать скоплений людей, резюмировал врач.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн подтвердил, что в стране нет популяционного иммунитета. По его словам, иммунитет может сформироваться в следующем году, а при вакцинации около 30% населения об этом речи не идет.