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В Свердловской области с 30 октября введут обязательные QR-коды в ТЦ и кафе

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил, что в регионе с 30 октября введут новые ограничения в связи с ростом заболевших коронавирусом. Об этом пишет ТАСС.

Креков рассказал, что обязательную проверку QR-кодов вводят во всех торговых центрах, кафе, фитнес-клубах и других местах, связанных с обслуживанием граждан. Исключения сделают для граждан, которые идут на вакцинацию, а также для прохождения переписи населения.

Сообщается, что в «ковид-фри» зоны до 15 декабря смогут попасть жители, которые вакцинировались только первым компонентом.

Ранее управление Роспотребнадзора по Свердловской области обратилось к исполняющему обязанности губернатора Алексею Шмыкову с предложением ввести в области локдаун в нерабочие дни.

Заболеваемость COVID-19 в регионе растет. По последним данным, за минувшие сутки в области зафиксировано 644 новых случая коронавируса, умерли от последствий инфекции 30 человек. Всего число заболевших превысило 153 тыс., умерли 7288 человек.

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