Вирусологи рассказали, почему в России не сформировался коллективный иммунитет

Иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, профессор Михаил Костинов заявил, что из-за низких темпов вакцинации от Covid-19 коллективный иммунитет в России пока не сформировался. Об этом он сообщил изданию »РБК».

«Вакцинация идет не такими темпами, как хотелось бы — они очень низкие. Хотя, казалось бы, вакцин три — выбирай на вкус и делай. Это не новость, а беда наша», — сказал Костинов.

Он также отметил влияние большого количества мутаций, но добавил, что это не главная причина. По его словам, если низкие темпы вакцинации сохранятся, то вирус будет мутировать еще больше.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн подтвердил, что в стране нет популяционного иммунитета. По его словам, иммунитет может сформироваться в следующем году, а при вакцинации около 30% населения об этом речи не идет.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российская вакцина «Спутник V» эффективно защищает от всех существующих штаммов коронавируса.