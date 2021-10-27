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Генеалогические тесты помогли найти родителей, зверски убивших младенца в 1991 году в США

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Columbia University

Американская полиция арестовала супружескую пару, которую считает виновной в убийстве собственного ребенка 30 лет назад. Об этом пишет NBC News.

В штате Северная Каролина в 1991 году сотрудники полиции нашли тело новорожденного в мусорном баке.

По версии следствия, 54-летний Скотт Гордон Пул и 51-летняя Робин Линн Байрам 30 лет назад скрыли факт рождения ребенка. Родители жесткого убили новорожденного и избавились от тела.

Труп младенца разложился до такой степени, что не было даже понятно, какого он пола. Позже было установлено, что гибель наступила в результате травмы головы, нанесенной тупым предметом по лицу. Также младенца душили. Сколько дней или недель ему было на момент смерти – определить не удалось.

В 1991 году расследование зашло в тупик из-за отсутствия улик. В 2019 году дело возобновили. В последнее десятилетие эксперты научились более точно определять ДНК из костей. Ребро погибшего направили в лабораторию в Техасе, где специалисты и смогли получить образец ДНК. После чего они составили генеалогический профиль, который и привел следователей к Пулу и Байрам. Это стало возможно, так как многие американцы сдают свою ДНК для определения этнической принадлежности и особенностей здоровья, так называемые генеалогические тесты ДНК.

На допросе Пул и Байрам признались, что были родителями убитого ребенка.

Ранее сообщалось, что в городе Славянск-на-Кубани студентка техникума родила в туалете, расположенном во дворе частного дома, задушила ребенка и умерла от потери крови.

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