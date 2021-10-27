Билеты в Турцию и Египет подорожали до 450 тысяч рублей из-за нерабочих дней

Стоимость билетов в Турцию выросла до 350 тысяч рублей, а перелет в Египет может обойтись в 450 тысяч рублей в одну сторону. Об этом пишет газета «Известия» , ссылаясь на Aviasales.

Представители авиакомпаний и туроператоров рассказали, что стоимость билетов выросла на фоне резкого повышения спроса на перелеты на востребованные у россиян курорты Египта и Турции и быстрой заполняемости кресел в самолетах и отелях. Отмечается, что конец октября и начало ноября — традиционно период высокого спроса из-за школьных каникул и праздника 4 ноября, но в этот раз на активный спрос повлияли введенные в России ограничения из-за коронавируса.

По состоянию на 26 октября стоимость билетов разных авиакомпаний с вылетом 29 октября из Москвы в Хургаду находилась в диапазоне от 62,5 тысяч рублей до 450 тысяч рублей, а в Шарм-эш-Шейх — от 50 до 350 тысяч рублей в одну сторону. Билет на самолет из Москвы в Анталью стоил 352 тысяч рублей.

Ранее экс-главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян закрыться на дачах во время нерабочей недели.