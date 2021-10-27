В Центре Гамалеи заявили, что от вакцинации в России никто не умирал

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин сообщил об отсутствии летальных случаев после вакцинации от Covid-19 в России. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

«Сейчас, когда мы говорим о том, что более сотни миллионов человек получили прививку, мы знаем, что нежелательные явления — это единичные случаи на миллион случаев, на миллион проставленных вакцин. В России в результате острой реакции на введение прививки не умер еще никто», — заявил Гущин.

Специалист рассказал, что разработчики российской прививки от Covid-19 могут менять ее под каждый новый штамм, но в этом нет нужны, так как старая вакцина работает эффективно против новых вариантов вируса.

Он добавил, что эффективность защиты «Спутника V» от клинически выраженного коронавируса составляет 83%, от госпитализации вакцина помогает в 90% случаев, а защита препарата от смерти составляет 95%.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что около 80% граждан, которые говорят о том, что якобы привились «Спутником V», но при этом заболели COVID-19 в тяжелой форме, купили сертификат о вакцинации.