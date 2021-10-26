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Российский школьник побил мировой рекорд по отжиманиям

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@sport_club_chingiz/Instagram

Подросток из Ингушетии побил мировой рекорд по отжиманиям от пола, сообщили в Instagram-аккаунте спортивного клуба «Чингиз», где тренируется ребенок.

«Абсолютный мировой рекорд среди всех возрастов установлен представителем СК «Чингиз» Ибрагимом Льяновым! Он отжался 11 111 раз», — сообщили представители клуба в публикации.

Спортсмен получил сертификат, подтверждающий достижение.

«Ибрагим побил рекорд 41-летней давности, который был установлен японцем Минору Йошида. Он отжался 10507 раз за один подход в 1980 году», — уточнили в спортклубе.

Ранее еще один мировой рекорд установил 11-летний мальчик из Ингушетии, который смог удержаться в планке 11 часов и 11 минут. За соблюдением правил следил главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко.

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