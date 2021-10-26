Ученые объяснили, как постковидный синдром проявляется у детей

Немецкие ученые выяснили перечень и тяжесть симптомов, связанных с долгосрочными последствиями COVID-19 у детей и подростков. Результаты исследования опубликованы на medRxiv.org.

Ученые провели исследование, в рамках которого объединили в единую базу стандартные медицинские данные от ряда поставщиков медицинского страхования за период с января 2019 года по декабрь 2020-го и обработали полученную информацию.

Из нее они отобрали 157 тыс. человек, у которых диагностировали COVID-19 до 30 июня 2020 года. Среди них более 145 тыс. взрослых и около 12 тыс. детей и подростков в возрасте до 17 лет.

Ученым удалось выяснить, что среди детей с постковидным синдромом распространены стойкое ощущение усталости, тревожность и депрессия, головная боль и боли в животе, соматические расстройства. У младшей возрастной группы были определены симптомы, которые указывают на расстройство психики.

Ранее главврач городской клинической больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко заявила, что психика восстанавливается лишь у 30% пациентов, переболевших COVID-19.