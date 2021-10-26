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Первое свидание для девушки, которая привела с собой 23 родственника, закончилось неожиданно

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Alberto Pezzali/AP

Жительница китайской провинции Чжэцзян решила проверить щедрость молодого человека по имени мистер Луи, с которым пошла на первое свидание, пригласив на него 23 родственника. Однако, как сообщает New York Post, все пошло не по плану, и ей пришлось самостоятельно заплатить за ужин.

Издание сообщает, что девушка заявила, что прежде чем вступить в долгосрочные отношения она должна понять, что ее потенциальный партнер не жадный. Мужчина согласился заплатить за девушку в надежде, что те проведут вечер наедине. Однако, увидев, что помимо нее в дорогой ресторан к их застолью присоединилось еще два десятка незнакомых ему людей, он сказал, что за незваных гостей китаянка должна оплатить счет сама.

Счет девушки в итоге составил $3100.

Ранее сообщалось о молодом человеке, заставившем девушку заплатить за сто мексиканских тако на первом свидании.

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