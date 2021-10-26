Зампрокурора Курганской области привязали за голову к машине и протащили по земле

В Курганской области заместителя прокурора привязали за голову к машине и протащили по земле. Видео с камер наблюдения опубликовал Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 13 октября. По данным канала, в этот вечер заместитель прокурора Далматовского района Дмитрий Дедуля отдыхал в кафе «Светлана» в поселке Гравийный. Во время застолья между ним и племянником его жены Аманжолом Саутбаевым произошел конфликт. Завязалась драка, в ходе которой Саутбаев одолел соперника.

Как пишет Baza, после потасовки Саутбаев привязал к голове прокурора веревку, прикрепил ее к машине и протащил Дедулю по земле. Зампрокурора выжил, но получил травмы.

По информации Telegram-канала 112, ссора разгорелась из-за того, что Дедуля пролил пиво в машине Саутбаева. Сотрудник прокуратуры мстить родственнику не стал, заявление не писал.

На данный момент Саутбаева задержали, в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

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