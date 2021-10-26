В Приморье нашествие мраморных клопов не дает жителям открывать окна

В Приморском крае жители не могут проветривать жилье из-за нашествия мраморных клопов, сообщает otvprim.ru.

Жители Приморского края жалуются на вредителей, которые устраиваются на зимовку, пытаясь забраться в жилье.

«В связи с этим окна открывать опасно, либо нужно пользоваться антимоскитными сетками. Избавиться от самих клопов крайне трудно, но ещё сложнее – от невыносимого запаха, который они распространяют» – пишет издание со ссылкой на сообщения приморцев.

По их словам, насекомые заполонили насосную станцию в одном из улице Траловой, впервые в этом году из заметили в Ливадии, не первый год борются с вредителями в Дальнегорске – там жители пытались уничтожить клопов с помощью специальных химических опрыскивателей, но избавиться от них так и не вышло.

«У нас смородину очень любят. Мы с ними почти месяц боремся, лезут во все щели, это просто ужас и так каждый год», – делятся жители края.

Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Петр Чекмарев заявил изданию, что ученые изучают ДНК вредителя, чтобы разработать эффективные методы для снижения их численности.