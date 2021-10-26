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Преподаватель Высшей школы «Останкино» назвал клеветой жалобу об отмене занятий

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Студентов Высшей школы кино и телевидения «Останкино» возмутило сообщение руководства о приостановке занятий из-за введенных ограничений на фоне распространения коронавируса. При этом, по словам одной из студенток, их просили оплатить учебу, а перерасчет произвести не планировали. Один из студентов выразил свое недовольство в комментарии к посту в Instagram, который лайкнули шесть других учащихся. После этого, по словам студентов, им пришло сообщение об отчислении.

Преподаватель Высшей школы «Останкино» Давид Шнейдеров в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что студенты невнимательно прочитали сообщения о переносе занятий.

«Безграничное количество тупых людей. На сайте Высшей школы Останкино, на странице «Вконтакте», на странице в Instagram написано, что в связи с указом мэра Москвы занятия в школе не будут проводиться с 30 по 7 число. Далее указано, что все пропущенные занятия будут в ближайшее время компенсированы. Я, как педагог высшей школы «Останкино», начиная с 8 ноября, работаю без выходных в субботу и воскресенье с 10 утра до 10 вечера, чтобы студентам компенсировать все занятия, которые они пропустят во время вынужденных каникул. Это все написано во всех социальных сетях Высшей школы «Останкино». Мне очень жаль, что люди не умеют читать и читают, что хотят. Я работаю 10 лет, ни разу не было такого, чтобы из тех часов, которые положены, те дисциплины, которые я преподаю, хотя бы один час был упущен. Поэтому, на мой взгляд, это крайняя невнимательность и клевета», — рассказал он.

Тем не менее, одна из отчисленных студенток, Алиса Тимченко, рассказала «Газете.Ru», что занятия переносились неоднократно и не возмещались.

«Мы зачислились в августе, но занятия с сентября перенесли на октябрь в связи с тем, что попросил преподаватель. В октябре произошло то же самое. Одно занятие поставили, а три перенесли. Из-за этих постоянных переносов у нас график составлен нецелесообразно. Мы хотели по этому поводу обратиться в учебную часть. Мы в месяц платим за 12 занятий, а их проходит 9», — поделилась девушка.

Ранее стало известно, что в сервисе Google-карты Высшую школы кино и телевидения «Останкино» на время переименовали в «Высшую школу кидалова «Останкино». Это произошло на фоне скандала с отчислением студентов за лайки, поставленные к комментарию с критикой учреждения.

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