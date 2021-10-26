Студентов Высшей школы «Останкино» отчислили за лайки в Instagram

Нескольких студентов «Высшей школы «Останкино» отчислены за лайки комментария с критикой учебного заведения в Instagram. Об этом рассказала отчисленная студентка Алиса Тимченко в интервью URA.RU.

«Мне сказали, что учредитель позвонил и предупредил, чтобы этих людей отчислили и больше не пускали. С руководством, учебной частью и директором мне не дали поговорить», — поделилась девушка.

По ее словам, всего было отчислено шесть человек, некоторые их них готовы обратиться в суд для установления справедливости.

Тиченко рассказала, что лайкнула в соцсети комментарий, в котором подвергли критике решение «Школы» приостановить занятия из-за введенных ограничений на фоне распространения коронавируса. При этом со студентов требовали оплатить учебу, а перерасчет им не планировали произвести, заявила экс-студентка. Тимченко добавила, что она платит 22 тыс. рублей в месяц за 12 занятий, но у них проводят только по 9-10 занятий.

«Вы поддержали абсолютно отвратительный комментарий о школе, которая старается делать для вас максимум возможного и невозможного. Это мерзко», — ответили Тимченко со страницы «Высшей школы «Останкино» в Instagram.

Руководитель мастерской факультета режиссуры МИТРО и Высших режиссерских курсов «Высшей школы «Останкино» Дмитрий Астрахан, в свою очередь, выразил мнение, что этот инцидент — лишь недоразумение, а сам он подробностей не знает.

Ранее сообщалось, что университет в США отстранил невакцинированного студента от онлайн-занятий.