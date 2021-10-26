Почти 200 заключенных саратовской колонии №13 написали заявление о насилии

Около 200 заключенных исправительной колонии №13 в городе Энгельс обратились в Общественную наблюдательную комиссию заявление о насилии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена Общественной палаты Саратовской области Дениса Соболева.

«Всего написано 195 заявлений. 185 из них касаются насилия. В трех заявлениях из 185 речь идет о насилии в ОТБ-1 (областная туберкулезная больница УФСИН), в 182 - о насилии в ИК-13», — рассказал Соболев.

Ранее восемь заключенных саратовских колоний отказались от заявлений о насилии.

В начале октября в сети были опубликованы видео нескольких случаев издевательств над осужденными, которые происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. Генпрокуратура провела проверку.

Следственный комитет Саратовской области возбудил уголовное дело о надругательстве группы мужчин над заключенным в ОТБ №1 УФСИН России. Впоследствии СК открыл еще несколько дел по фактам пыток и изнасилований в колониях.