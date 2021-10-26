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Медведь напал на человека в приморской тайге и разорвал ему лицо

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kronoki.ru/Instagram

В Приморье медведь напал на сборщика шишек. Местный житель отправился в тайгу еще с двумя компаньонами 24 октября, пишет ТАСС.

Хищник сильно изувечил лицо мужчины, но тому удалось спастись из лап медведя.

Пострадавший был госпитализирован с изорванным лицом, сначала его направили в реанимацию, но затем врачи наблюдали положительную динамику его состояния, и он был переведен в общую палату отделения травматологии.

В сообщении краевого правительства говорится: «В этом году в тайге богатый урожай кедрового ореха, который нужен всем – и людям, и диким животным. Поэтому при нахождении в условиях дикой природы следует проявлять осторожность».

Власти региона пока не сообщили, как поступят с медведем. Первый замминистра лесного и охотничьего хозяйства Приморского края Алексей Суровый указал, что после таких инцидентов животное само покидает территорию и не представляют опасности, если не происходит неожиданной встречи, которая застает медведя врасплох.

Сейчас проводится проверка на местности, где произошло нападение.

Ранее сообщалось, что под Тюменью на троих мужчин, которые возвращались с рыбалки в Уватском районе, неожиданно напал медведь. Зверь сначала атаковал 48-летнего мужчину, который скончался на месте. Затем он напал на спортсмена-боксера и повалил его на лопатки. Несмотря на серьезные рваные раны головы и конечностей, боксер сумел нанести медведю несколько смертельных ударов ножом. Но затем выяснилось, что у мужчин было с собой оружие, а по медведю до момента нападения было выпущено несколько пуль.

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