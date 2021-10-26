Определен способ не набрать вес в период холодов

Желание добавить в свой рацион жирную пищу с наступлением холодной погоды естественным образом возрастает заявил ведущий диетолог холдинга Performance Group Антон Бердов. Он рассказал РИА Новости о способах не набрать лишний вес в этом период.

По словам эксперта, лишним сантиметрам на талии может противостоять здоровый перекус.

Он призвал россиян походить к еде осознанно и заменить вредные продукты на аналогичные, но при этом полезные. Эксперт привел примеры. Чипсы можно заменить на овощные палочки с хумусом (закуска из нутового пюре с кунжутной пастой тахини), хлеб - на снэки из злаков, а шоколадку - на фрукты.

Также стоит не забывать контроле за съеденными в день калориями. Лучше их снизить на 10-15% от обычной дневной нормы, придерживаясь соотношения 30% белков, 30% жиров и 40% углеводов. Такие рекомендации, по словам Бердова, позволят остаться в форме в течение холодного времени года.

Ранее пластический хирург Лия Гавашели заявила, что злоупотребление некоторыми продуктами можно «разглядеть» на вашем лице, среди таких — молоко.