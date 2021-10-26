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В Роспотребнадзоре объяснили, в каком случае могут отказать в QR-коде после COVID-19

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова в интервью порталу Myslo рассказала, почему не у всех переболевших COVID-19 появляется QR-код на сайте госуслуг.

По ее словам, для того, чтобы на сайте появилась отметка о болезни недостаточно сдать положительный ПЦР-тест в платной клинике.

«Сдать тест и получить результаты — это не то же самое, что поставить диагноз. Диагноз ставит врач, поэтому чтобы появилась отметка на госуслугах, необходимо обратиться к врачу, который должен подтвердить диагноз», — объяснила специалист.

Безбородова добавила, что коммерческие клиники делятся данными о положительных тестах с Роспотребнадзором и после этого ведомство передает эту информацию в поликлинику и уведомляет человека, что он должен соблюдать карантин.

Ранее в комитете по информатизации и связи правительства Санкт-Петербурга рассказали, что граждане, переболевшие коронавирусом и не обращавшиеся к врачу, могут получить QR-код в поликлинике, имея на руках выписку из больницы или положительный ПЦР-тест.

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Коронавирус 2019-nCoV
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