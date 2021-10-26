В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул ввела чрезвычайное положение в связи с ожидаемыми в регионе ливнями. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

«Я проактивно объявляю чрезвычайное положение, чтобы гарантировать, что мы сможем предоставить необходимые ресурсы для реагирования на этот шторм и защиты жизней и имущества в регионах, где по прогнозу ожидается значительное количество осадков», — сказала губернатор.

Чрезвычайное положение распространяется на Бронкс, Брум, Ченанго, Делавэр, Грин, Кингз, Монтгомери, Нассау, Нью-Йорк, Оранж, Отсего, Патнэм, Куинс, Ричмонд, Рокленд, Скенектади, Шохари, Саффолк, Салливан, Тиогу, Ольстер, Вестчестер и прилегающие районы. Отмечается, что осадки могут привести к наводнениям в некоторых частях штата.

Ранее администрация американского штата Нью-Йорк в рамках борьбы с глобальным потеплением начала переводить часть школ на энергию солнца. Для этого на крышах 47 учебных заведений будут установлены солнечные панели. Кроме того, школы будут обеспечены накопителями на 6,6 МВт, чтобы электричество продолжало работать даже в пасмурные дни. Установка новых энергосистем начнется уже в 2022 году. Полное окончание работ должно произойти в 2024 году.