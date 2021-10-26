Депутат Рады Рабинович описал пословицей способ восстановить связи с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «Украина 24» пословицей описал, как Киеву следует наладить отношения с Москвой и Минском.

«Сегодня нам надо просто спокойно вернуться к прагматическим отношениям с Белоруссией и Россией. Прийти и спокойно сказать: «У нас есть разногласия в разных вопросах, давайте их отодвинем. Давайте сегодня решать вопросы газа, потому что у нас люди общие, все друг друга знают, семьи переплетены». Вот так надо разговаривать. Ласковое телятко двух маток сосет!» — сказал Рабинович.

Парламентарий добавил, что считают недопустимой ситуацию, при которой власти Украины в три раза дороже закупают российский газ под видом европейского, отказываясь при этом от прямых переговоров с Москвой.

Помимо этого, он также указал не очень высокие цены на газ для простых жителей Украины. По мнению депутата, дороговизна энергоресурсов станет причиной банкротства 70-75% всех предприятий в стране.

Ранее первый вице-премьер Украины Алексей Любченко заявил, что некоторые отрасли экономики страны неизбежно начнут терять при дорогом газе, например, если среднегодовая цена на топливо будет составлять $900 за тысячу кубометров.