В ходе беспорядков в Судане погибли семь человек, пострадали 140

В ходе протестов против захвата власти в Судане погибли семь человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства здравоохранения страны.

По данным агентства, всех их застрелили. Еще 140 человек пострадали в ходе беспорядков.

Ранее заведующий консульским отделом дипмиссии РФ в Хартуме заявлял, что посольству России в Судане и российским гражданам в настоящий момент ничто не угрожает.

Два года назад в стране был государственный переворот, в результате которого сместили и арестовали президента Омара аль-Башира, правившего Суданом 26 лет. Тогда к власти пришли военные, но уже через месяц они договорились с оппозицией создать переходное правительство на три года.

25 октября военные арестовали нескольких членов правительства, включая премьер-министра Абдаллу Хамдока. После этого он призвал жителей выходить на улицу, чтобы защитить революцию. Сейчас на улицах суданской столицы беспорядки, люди жгут покрышки, строят баррикады, зафиксированы стычки с военными. В столице страны наблюдались перебои с сотовой связью и интернетом.