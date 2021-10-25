В Саратове завели уголовное дело на женщину, протащившую дочь вниз по лестнице

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя заявила, что правоохранительные органы региона завели уголовное дело на женщину после публикации в интернете видео, на котором она за руку волоком тащит восьмилетнюю дочь вниз по лестнице из подъезда многоквартирного дома. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним», — рассказала Загородняя.

Она подчеркнула, что по предварительным данным, семья на учетах не состояла. По словам омбудсмена, она планирует встретиться с мамой ребенка и представителями школы, где учится девочка.

Ранее в Саратове женщина протащила свою дочь вниз головой по ступенькам лестницы у подъезда жилого дома. Инцидент женщина объяснила тем, что дочка стащила у нее 200 рублей и пропала на два часа. В региональном СКР заявили, что проверят информацию по данному факту.