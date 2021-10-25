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Москвичам раскрыли правила подготовки к зиме дачного участка

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Global Look Press

Как жителям столицы правильно подготовить дачный участок к предстоящей зиме, рассказала агроном государственного бюджетного учреждения «Озеленение» Елена Назарова. В беседе с «Вечерней Москвой» она отметили, что в первую очередь стоит убрать опавшую листву. Опад может серьезно навредить газону или стать местом обитания вредных насекомых.

Во-вторых, нужно произвести обрезку деревьев. Она проводится до того, как дерево сбросит всю листву.

В третьих, не нужно забывать об обработке теплиц: убрать ботву и провести дезинфекцию. Далее следует теплицу просушить и герметично закрыть до следующего сезона.

В четвертых, немаловажно успеть провести осенние посадки. Для этого необходимо выбирать культуры, которые переносят заморозки. К ним относят лук, свеклу, морковь и редис.

В-пятых, не нужно забывать и про цветочные культуры. До заморозков можно успеть посадить и тюльпаны.

В-шестых, как сказала агроном Назарова, особенно важно, укрыть грядки древесной щепкой, подрезать многолетние растения и побелить деревья.

Ранее россиян предупредили за о штрафах за сорняки на дачах.

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