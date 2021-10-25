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Пластический хирург Гавашели рассказала о пагубном влиянии молока на внешность

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Пластический хирург Лия Гавашели завила, что злоупотребление некоторыми продуктами можно «разглядеть» на вашем лице, среди таких — молоко. Слова врача приводит «АиФ».

Гавашели отметила, что очень многие люди в современно мире страдают непереносимостью лактозы. Большинству из них диагноз поставили еще в детстве по симптомам в виде диареи, боли в животе и метеоризме, однако есть люди со «скрытой непереносимостью» — их организм с трудом, но все же переваривает молоко, однако трудности его усвоения отражаются на внешности.

«Диетологи давно обратили внимание на то, что люди, злоупотребляющие молоком, часто имеют опухшие верхние веки, мешки или пигментацию под глазами, склонны к одутловатости и проявлением акне даже в зрелом возрасте», — заявила Гавашели.

Она уточнила, что это касается людей именно с непереносимость лактозы — если вы не хотите идти к врачу с этим вопросом, то проведите тест самостоятельно, советует специалист.

«[Стоит ] постепенно отказаться на две-три недели от молочных и кисломолочных продуктов, благо сегодня им легко найти замену... и посмотреть, как это скажется на вашей коже. Уйдут ли воспаления и мешки под глазами, одутловатость лица и отечность, станет ли лучше цвет лица. Потом попробуйте снова включить в рацион молочку и убедитесь: есть разница или нет, в чем она выражается», — пояснила Гавашели.

Врач напомнила, что молоко, которые мы привыкли покупать в магазинах, нередко содержит гормоны и посторонние вещества, которые также негативно сказываются на внешнем виде.

Ранее диетолог раскрыла способы борьбы с внезапным желанием перекусить.

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